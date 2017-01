L'En Dehors

Témoignages sur les luttes des femmes de chambres (cnt-so) à Marseille

Lu sur Autre futur : "De plus en plus d’hôtels, y compris des palaces, pratiquent la sous-traitance du service de l’hébergement dont le seul but est de faire éclater la communauté de travail et de réaliser plus de profits en sous-payant les femmes de chambre, gouvernantes et équipiers (en général de -15 à -40%) qui ne bénéficient pas du statut collectif de l’hôtelier (niveau de salaire, indemnités nourriture, 13ème mois, primes, etc.).Ainsi "utilisées", elles sont les variables d’ajustement du taux d’occupation des hôtels…Lire la suite ici