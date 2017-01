RT, Sputnik : la propagande du Kremlin en orbite

Lu sur Regards : "Traitement orienté des crises ukrainienne et syrienne, promotion du FN en France et des courants identitaires ailleurs : RT et Sputnik sont de plus en plus influents. Comment cet empire médiatique international, armé par l’État russe, s’est-il étendu ?Lire la suite ici