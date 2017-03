L'En Dehors

Pourquoi marcher le 19 mars ? Un combat de classe contre le racisme institutionnel

Lu sur OCL "Nous marcherons d’abord à l’appel des familles des victimes de violences policières.Nous marcherons parce que nous ne pouvons accepter la violence raciste d’état qui va jusqu’à tuer et l’impunité des assassins lorsqu’ils ou elles portent un uniforme.Nous marcherons contre l’état de guerre que le pouvoir nous impose.Cet état de guerre est un état de la guerre préventive que la bourgeoisie instaure pour maintenir son pouvoir.Nous marcherons parce que dans cette guerre de classe, nous savons de quel côté nous sommes et où sont nos frères et sœurs.Lire la suite ici