L'En Dehors

Compte-rendu des Journées libertaires de Pau 2017

Lu sur laffranchi : "Les journées libertaires 2017 ont été l’occasion de nous pencher sur les mouvements d’occupations des places qui ont débuté en 2011 et sur leurs conséquences à travers les exemples espagnol, américain et grec. Pour se faire nous avions invité Giorgos, un militant anarchiste grec, Carlos Taïbo, un intellectuel altermondialiste espagnol qui a participé au mouvement du 15 M (improprement appelé mouvement des indignés en France), Alberto, un militant de la CNT de Barcelone et Mark Bray, militant anarchiste américain qui a participé à Occupy Wall Street et qui est l’auteur d’un livre sur le sujet.Lire la suite ici