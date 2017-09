Parution de la 5ème édition du Guide d’autodéfense numérique

Lu sur Indymédia Nantes : "Ce Guide présente l'« absence d'intimité » du monde numérique et propose des méthodes pour ajuster ses pratiques quotidiennes en conséquence.L'évolution de ce monde ne semblant pas prête de s'arrêter, nous avons décidé de travailler sur une cinquième édition, adaptée aux dernières nouveautés. Le volume est d'ores et déjà disponible en version papier auprès des éditions Tahin Party, en version numérique, et en librairie à partir du 14 septembre 2017.Lire la suite ici