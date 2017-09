L'En Dehors

FO, Unsa et l’unité

Lu sur Communistes libertaires de la CGT : "Solidaires en premier s’est ralliée à la date du 12 lancée unilatéralement par la CGT. Merci à eux d’avoir surmonter une méthode fort contestable et peu respectueuse des partenaires...C’est donc à ce jour plus de la moitié des Unions départementales FO qui rejoignent la journée de mobilisation du 12. En plus des UD, huit fédérations lancent un appel dans le même sens : Feets (équipement, environnement), Transports, Chimie, Cheminots, Mines Energie, Fnec-FP (enseignement, culture), Fage (administration générale), et Fnas (action sociale). Cinq autres fédérations pourraient basculer rapidement ! Cela promet de renforcer les mobilisations mais aussi une riche explication de texte lors du CCN de FO de fin septembre !Lire la suite ici