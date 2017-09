L'En Dehors

VAGUE DE PERQUISITIONS À BURE, LA GARE ET DANS DES DOMICILES

Lu sur Plus Bure sera la chute : "Nous appelons dés aujourd’hui et dans les jours à venir, en fin de journée, à des rassemblements de soutien partout en France devant les Préfectures, de la part de toutes celles et ceux qui portent Bure en elles et eux, qui se sentent touché-e-s par ce qui se trame par chez nous !! Informez à l’adresse sauvonslaforet at riseup.net qui centralisera les appels à rassemblement ici ! Nous appelons également à la constitution, ou la réactivation, de comités de soutien décentralisé. Car ce soutien sera plus que jamais crucial dans les temps à venir pour empêcher la stratégie d’atomisation de se mettre en place à Bure.Lire la suite ici