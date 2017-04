L'En Dehors

Un système à bout de souffle

Lu sur Alternative libertaire : "La campagne présidentielle condense tous les éléments d’un système sur la fin : les affaires s’accumulent chaque jour et les vestes se retournent au gré des sondages.

Le Grand Guignol continue et ça n’étonne guère plus personne : on connaît déjà le jeu réchauffé de ces vieux acteurs. On connaît leurs empathies simulées, leurs fausses convictions et le petit jeu des débats convenus. La nouveauté, cette fois, c’est que la partie se jouera sans doute aux législatives, avec des recompositions politiciennes qui sonneront le glas du bipartisme en France. Le délitement, c’est maintenant !

Lire la suite ici