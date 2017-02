L'En Dehors

Le livre sera présenté par les "Chroniques rebelles", en présence de l'auteur, sur Radio libertaire (89.4 ou www.radio-libertaire.net/), le samedi 18 février 2017 à 13 h 30 puis, le même jour, à 16 h 30 à la Librairie Publico (145, rue Amelot, 75011 Paris). Sommaire :

Un autre futur pour le Kurdistan ? Municipalisme libertaire et confédéralisme démocratique

Prologue : La société sans État Première partie : Le municipalisme libertaire Chapitre I – L’écologie sociale L’écologie doit être sociale Un autre futur est possible Chapitre II – Le municipalisme libertaire La commune L’assemblée communale Le confédéralisme et la représentation L’assemblée populaire et l’administration L’assemblée populaire et l’économie Chapitre III – La stratégie municipaliste libertaire La nécessité d’un mouvement Les assemblées populaires La charte municipale L ’entrée dans l es conseils municipaux La lutte finale

Deuxième partie : Le confédéralisme démocratique

Chapitre IV – Le confédéralisme démocratique selon Öcalan Adieu au socialisme réel et à la lutte de libération nationale Critique de l'État et du capitalisme Le confédéralisme démocratique comme projet Chapitre V – Une constitution démocratique en Turquie Un État fonctionnel Une constitution d’un genre nouveau L’Union des communautés du Kurdistan (KCK) Chapitre VI – La Charte du Rojava La Charte du Rojava, une norme originale Le socle idéologique de la Charte Les droits et libertés des citoyens du Rojava La gouvernance des cantons du Rojava

Troisième partie : L’autonomie démocratique

Chapitre VII – Regards sur la mise en place du confédéralisme démocratique Le culte de la personnalité L’approche politico -militaire L’idée d’égalité La justice du consensus La santé, le social et l’éducation Une armée comme les autres ? Le capitalisme en sursis ? Chapitre VIII – Sortir de l’impasse en Turquie Le KCK, une organisation sous contrôle Le DTK, quelle part d’autonomie ? Le HDP, un parti comme les autres ? Le PKK, guerre et paix Chapitre IX – Aller vers le confédéralisme démocratique en Syrie Le PYD, un parti dominant L’auto -administration dirigée Vers un renforcement de l'État ? TEV-DEM en première ligne contre l'État ? La dualité du pouvoir, obstacle au confédéralisme démocratique

Proposition : Soutien critique à la révolution kurde - Convergence pour un autre futur

Annexes Annexe I – Biographie de Murray Bookchin Annexe II – Biographie d’Abdullah Öcalan Annexe III – Bookchin et le spectre de l’anarcho -syndicalisme, Pierre Bance Annexe IV – Lettre aux anarchistes, Jean-Louis Phan-Van Annexe V – Écologie et anarchie : sortir de la confusion, Philippe Pelletier Annexe VI – L’émancipation des femmes, citations d’Abdullah Öcalan Annexe VII – Bibliographie sélective de livres et documents disponibles en français Annexe VIII – Quelques sites sur la toile Annexe IX – Index thématique Annexe X – Index des principaux noms propres Annexe XI – Sigles Annexe XII – Carte du peuplement kurde



Répondre à ce commentaire