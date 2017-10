🚨 https://t.co/jHFnFYeJyC est un média gratuit et sans publicité.



Nos reportages ne contiennent jamais d’analyse ou de commentaires. Ils sont longs (5, 15 ou 30 minutes), chronologiques et « No Comment ».



Soutenez @TaranisNews !

👊 https://t.co/w9vfIVDJ9Z



• pic.twitter.com/QIIhRy20m8