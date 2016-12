L'En Dehors

Samedi 21 janvier 2017 : INAUGURATION DE L’ETOILE NOIRE !

Lu sur groupe Kropotkine : "A entourer en noir et rouge sur vos agendas :

Samedi 21 janvier 2017 à partir de 16h00 :

Inauguration de l’Athénée l’Etoile Noire de Laon

Le programme de la journée sera bientôt ici.



Nous occupons désormais les lieux. Nous tenons à remercier toutes et tous ceux qui ont participé à la souscription, et nous incitons tous les autres à le faire*... car nous n’avons pas encore réuni la totalité des fonds nécessaires à ce beau projet.

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à embarquer dans cette nouvelle aventure.

