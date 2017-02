L'En Dehors

Repas de soutien - 60 jours de grève FNAC Champs-Elysées

Lu sur Paris-luttes.info : "Le Collectif Salarié.e.s Fnac Champs-Elysées organise un repas de soutien à la Cantine des Pyrénées, dimanche 19 février à midi.

Venez soutenir les salarié.e.s de la Fnac Champs-Elysées qui ont tenu 2 mois de grève, 7/7, dans le froid pour demander la reconnaissance de la pénibilité de leur travail.

Le Collectif des Salarié.e.s Fnac Champs-Elysées organise à ce titre un repas de soutien à la Cantine des Pyrénées (77 rue de la Marne, 75020, métro Jourdain), dimanche 19/02 à midi.

C’est l’occasion d’échanger avec eux sur leur lutte de 60 jours, de l’association CSCE qu’ils ont créé pour soutenir et mobiliser tous les salariés de l’avenue des Champs-Elysées dans leur mouvements sociaux, et plus globalement, échanger sur toutes les luttes en cours et à venir.

C’est le moyen d’étendre ses réseaux, de se faire des contacts et des amis.

À dimanche prochain, midi.

On vous attend !

Collectif Salariés Fnac Champs-Elysées