L'En Dehors

RENCONTRES LIBERTAIRES DU QUERCY organisées par l’OCL

Lu sur OCL : "L'Organisation Communiste Libertaire organise des journées de rencontres et de débats dans le Tarn et Garonne (nord de Montauban, sud de Cahors - La maison carrée, Lauzeral, 82220 Vazerac)."Prévenir la veille de votre arrivée en téléphonant au 06 41 42 00 06.Vous pouvez aussi vous inscrirepar mail : oclibertairehotmail.compar courrier : OCL/Egregore, BP 81213, 51058 REIMS cedex"Ouvertes à celles et ceux que les thèmes intéressent, elles se déroulent dans un gîte, entouré de terrains où camper (tentes et duvets à prévoir, donc). Nous souhaitons ouvrir un espace de dialogue, d'échange formel comme informel.Des ateliers ont lieu l'après-midi, à 14h30, des débats le soir à 2lh. Vidéothèque, librairie et tables de presse sont consultables la journée. La vie quotidienne est collective : les repas sont pris en commun et confectionnés par des équipes tournantes ; les autres tâches (accueil, nettoyage…) sont également assurées par rotation.