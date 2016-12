L'En Dehors

Quand les anciens commissaires de la Commission "Barroso II" rejoignent le secteur des entreprises

, faisant craindre une relation malsaine entre l’organe exécutif de l’Union européenne et les intérêts privés. Selon nous,, au vu du risque possible de conflits d’intérêts. Il s’agit de l’autorisation accordée à l’ancienne commissaire (et aujourd’hui députée au Parlement européen)de siéger aux conseils d’administration de la société minière Nyrstar 1 , de l’entreprise Agfa-Gevaert et de la Fondation Bertelsmann (qui entretient des liens étroits avec le géant mondial des médias du même nom), ainsi que celle délivrée àde mener des activités de consultant auprès de la société informatique Nortal. Par ailleurs, d’autres anciens membres de la Commission « Barroso II » (qui a géré les retombées de la crise financière internationale à la fin des années 2000) figurent aujourd’hui sur la liste des employés de la Bank of America Merrill Lyinch (), de la grande société d’investissement CVC et du gestionnaire de patrimoine Merit Capital (). L’ancien commissaire au Commerce Karel De Gucht, qui a engagé les négociations commerciales transatlantiques entre les États-Unis et l’Union européenne, a aussi reçu la bénédiction de la Commission actuelle pour rejoindre le conseil d’administration de l’entreprise des télécommunications Belgacom (aujourd’hui Proximus) 2 . Mais ce n’est pas tout, l’ancien président de la Commission lui-même,, participe aux rassemblements des lobbies d’entreprises du European Business Summit et du Groupe Bilderbeg.