Programme de janvier 2017 à La Discordia, à télécharger aux formats A5 ou A3

(suggestions de lecture sur le blog)

Ce mois-ci, deux discussions peu espacées dans le temps les 20 et 24 janvier. La première sur les luttes sociales et la situation du mouvement anarchiste au Mexique, la seconde autour du génocide cambodgien à travers la projection d’un film de Rithy Panh qui ouvre des réflexions intéressantes sur la mémoire et l’oubli, sur l’extermination, le négationnisme, l’histoire et l’idéologie, entre autres.

Des livres, pas des flics !