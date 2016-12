L'En Dehors

Où en est le féminisme aujourd’hui ?

Lu sur OCL : "Le mouvement des femmes, dans les années 70, était vraiment très riche et touchait tous les secteurs de la société : de la séparation public/privé au salariat domestique et au travail ménager, etc. mais il revendiquait surtout le droit à disposer de son corps, notamment la bataille pour le droit à l’avortement, à la contraception, y compris pour les mineures. Il était déjà composé de différents mouvements, Psy&Po certes, mais aussi tout un courant anticapitaliste, anti patriarcal qui faisait le lien entre les deux, plus le courant des féministes lesbiennes radicales et tout le monde était dans le mouvement, même si ces différents groupes défendaient en priorité telle ou telle orientation. Il y avait des luttes de pouvoir forcément, mais il existait un mouvement très fort interrogeant tout dans la société, vraiment. Aujourd’hui, la revendication de la place des femmes semble obsolète, évidente, alors que même dans les milieux militants rien n’est joué : les poncifs et clichés reviennent à toute allure. Prenons l’exemple sur le langage et la féminisation des mots qui n’est pas du tout réglé, or la visibilité ou l’invisibilité que ce soit dans l’écrit ou la parole c’est important Le langage est masculin, pourtant on nous dit que ce n’est pas très politique cette histoire-là et que de toute façon on ne peut pas réformer l’orthographe ! C’est symptomatique de plein d’autres choses que ce soit de réinterroger la place des femmes face à la maternité et à l’élevage des enfants, on dirait que tout cela n’a plus de dimension politique.Lire la suite ici