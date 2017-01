Lu sur L'indigné du canapé : "Tu aimes les vidéos courtes et percutantes ? Tu es du genre à t’indigner, à te révolter contre les injustices et les aberrations de notre monde ? Installe-toi confortablement dans ton canapé (fonctionne aussi avec un lit, un fauteuil, un pouf…) et découvre une série de vidéos/fictions qui va te donner envie de changer les choses !!

Lire la suite ici