Manu Chao monte au front contre Monsanto !

--> Seeds of freedom

* Manu CHAO * - Seeds of Freedom (CLIP) - New Song 2017 NO MONSANTO https://t.co/qZHzEmCykD via @YouTube — L'En Dehors (@endehors2) 21 avril 2017

Enragé depuis trente ans, combattant de toutes les causes sociales et environnementales, Manu Chao ne pouvait rester muet à la question des semences paysannes.Le chanteur a publier une chanson inédite "Seeds of freedom".Farouchement opposée à Monsanto et compagnie, la chanson évoque ces hommes et ces femmes qui se battent pour conserver leur liberté de planter les graines de leur ancêtres et non celles que la civilisation techno industrielle voudrait leur imposer.