L'En Dehors

Macron, un roi de verre

Lu sur Alternative libertaire : "Les patrons et les éditorialistes se pâment devant le carrosse présidentiel : voilà leur nouveau roi. Pierre Gattaz n’a-t-il d’ailleurs pas affirmé être « sur un nuage » depuis l’élection du monarque ?

La cour de ce dernier ne tarde pas à s’étoffer du cortège de tous et toutes les opportunistes qui vendraient père et mère pour un peu de distinction. Mais un tire-au flanc homophobe comme directeur, un politicien roublard, repus et content de soi, comme second ou un producteur de télévision comme ministre de l’Écologie ne font qu’un pitoyable attelage fragile et branlant.

Lire la suite ici