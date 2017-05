L'En Dehors

Macron et le groupe de la Rotonde... du Hollande en pire !

Une interview d'Elie Cohen, membre du club de la Rotonde dont Macron était l'animateur qui explique parfaitement les buts réels de cette politique de l'offre, masqués par un discours indigent ("C'est mon projet")Lu sur Francetvinfo

Le candidat Macron est-il vraiment en rupture avec François Hollande, ou incarne-t-il au contraire la continuité du quinquennat qui s'achève ? Pour tenter de répondre à la question, franceinfo a interrogé Elie Cohen*, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po. Cet économiste est bien placé pour évoquer cette proximité idéologique supposée entre les deux hommes : après avoir travaillé au côté de François Hollande en 2012 à l'élaboration du programme, il distille aujourd'hui ses conseils à Emmanuel Macron – sans pour autant avoir de rôle officiel dans l'organigramme.

Franceinfo : Le programme d'Emmanuel Macron vous semble-t-il dans la continuité du quinquennat de François Hollande ?

Elie Cohen : Pour répondre à cette question, il faut se souvenir du programme économique élaboré pour François Hollande en 2012 par ce qu'on a appelé le "groupe de la Rotonde", une équipe animée par Emmmanuel Macron et dont je faisais partie. On a composé un programme original pour la gauche de l'époque puisque, pour la première fois, l'accent était mis sur l'économie de l'offre et non plus sur la stimulation par la demande.

On proposait déjà un volet libéral avec notamment une libéralisation du marché du travail, mais aussi une série de dispositions autour de l'invention d'une flexisécurité à la française. Par rapport à cette proposition faite à François Hollande, le programme d'Emmanuel Macron s'inscrit en effet dans la continuité.

