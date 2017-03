L'En Dehors

Il est important de souligner qu'il n'existe pas de véritable biographie de Ravachol, celles publiées ne résultent que de la compilation d'articles de la presse de l'époque insistants sur le côté spectaculaire du personnage et lui mettant sur le dos des crimes dont il fut acquitté.

Deux aspects de Ravachol n'ont jamais été étudiés : son rôle dans le syndicat des hommes de peine de St Etienne et dans une moindre mesure en région parisienne qui fut le creuset de la propagande par le fait. Un autre aspect jamais abordé : Ravachol et l'amour libre, avec la question du rapport à l'argent ce qui amène à s'intéresser au rôle de la prostitution ( les insoumises) dans la classe ouvrière. Cette question de l'argent étant déterminante pour comprendre pourquoi Ravachol en est venu à passer du cambriolage au meurtre de l'ermite de Chambles.

Il serait temps de retourner aux archives et ne plus se contenter de répéter ce qui a déjà été écrit sur le sujet.

