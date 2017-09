L'En Dehors

Le numéro 13 du fanzine « Spasme » est sorti

Le numéro 13 du fanzine « Spasme » est sorti quand il a été prêt, c'est-à-dire en plein mois de juillet alors que vous étiez toutes et tous à la plage, donc il est un peu passé inaperçu. On vous rappelle donc le sommaire de ces 60 pages "spécial fun!" :



- Démocratie : le fantasme du retour aux sources



- Notre-Dame-des-Landes : Marcher dans la démocratie...



- Révolte en Guyane : La possibilité d'une île?? (sur le mouvement du printemps 2017)



- Gourmandise et écologie : le problème de l'adolescent.



- Avignon : postiers VS gentrification



- « Armée quand tu nous tiens ! » (récit d'une JDC)



- On est tous des migrants ! (à propos de la Maison Cézanne de Gap).



Sans oublier des brèves, des notes de lecture, un traditionnel sac à vomi, des jeux, une idée recette, etc., mais toujours pas d'horoscope.



Certains articles sont d'ors et déjà en ligne sur notre blog : https://spasme.noblogs.org/.



Nous avons également depuis peu une page Facebook : https://www.facebook.com/SpasmeFanzine/.



Si vous voulez connaître les lieux de dif près de chez vous allez sur : https://spasme.noblogs.org/ou-trouver-spasme/. Si vous souhaitez nous diffuser contactez-nous à l'adresse spasme.fanzine@riseup.net.



Spasme est également dispo par correspondance à prix libre réglable par chèque à l'ordre de "Les peinturiers" à l'adresse : Les Chemins non tracés, BP 84011 Avignon CEDEX 1



Bonne lecture et à bientôt,



L'équipe de Spasme