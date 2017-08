L'En Dehors

Le Monde libertaire n° 1790, du 4 juillet au 4 septembre

Lu sur @narlivres : "Le Monde libertaire (n° 1790, du 4 juillet au 4 septembre, 98 p., 5 euros, site Internet) comporte un dossier assez exceptionnel titré « 1917-2017 : regards anarchistes sur la révolution russe ». En introduction, René Berthier passe en revue les différentes analyses politiques attachées à cet événement ; affirmant avec justesse que « nombre d'anarchistes sont tombés dans le travers de la mythification et de la simplification » et ajoutant : « Il serait temps que le mouvement anarchiste examine les causes endogènes de ses échecs. Et pas seulement en Russie. » Alexandre Skirda revient quant à lui sur les circonstances de l'entreprise léniniste. Pour le reste, il s'agit d'un instructif tour du monde des perceptions libertaires de cette révolution (Russie, Allemagne, Brésil, Chili, Italie, Espagne, Grande-Bretagne…) et en quoi elle a modifié les conceptions des anarchistes. Une interview d'Hélène Chatelain à propos du film sur Makhno, des articles sur « Le Mythe bolchevik », sur la rupture dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire et une sélection d'ouvrages complètent le dossier. Sans oublier des pages d'actualité, culturelles, et un portfolio de portraits d'anarchistes par Angela Magnatta. Abonnement.