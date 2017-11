Le massacre fasciste d'Addis-Abeba

Lu sur Africa4 : "A cause de l'ampleur des tueries, du niveau de brutalité et de sa durée relativement courte, le massacre d'Addis-Abeba est sans aucun doute l'une des plus grandes atrocités du XXe siècle.

Entretien réalisé pour Africa4 par David Styan, enseignant à Birkbeck College, University of London avec Ian Campbell, consultant en développement et environnement qui vient de publier The Addis Ababa Massacre chez Hurst.



