L'En Dehors

Le CIRA Marseille s'agrandit

Appel à la solidarité pour permettre au CIRA de stocker toutes ses archives actuelles et à venir



Le Centre international de recherches sur l’anarchisme de Marseille a 52 ans.



Il a été créé en 1965 par René Bianco (1941-2005) aidé de quelques compagnons. Il fait partie de la Fédération internationale des centres d’étude et de documentation libertaires (FICEDL).



Pendant toutes ces années le CIRA a collecté, classé et archivé tout ce qui a un rapport avec l’anarchisme. Le fonds se compose désormais de plusieurs milliers de livres, brochures, journaux, archives personnelles de militants, affiches, tracts, travaux universitaires, cartes postales, films, documents numériques…



Les documents sont écrits dans plusieurs langues principalement le français, le castillan, l’italien et l’anglais.



Le CIRA propose des causeries mensuelles, organise et participe à des salons de livres libertaires. Il publie un bulletin, une feuille d’infos mensuelle, une bibliographie annuelle. Le local est très fréquenté les jours de permanences.



Depuis sa création, le CIRA a dû déménager plusieurs fois. Ne pas avoir son propre local impliquait de réels dangers pour la conservation des archives.



Grâce à une cagnotte alimentée pendant des années par nos adhérent-e-s et nos sympathisant-e-s et complétée par une souscription, nous avons pu, en juin 2011, faire l’acquisition d’un local.



Ce rez-de-chaussée de 100 m², situé en plein centre de Marseille, s’est rapidement rempli et aujourd’hui, malgré les nombreux rajouts d’étagères, les cartons en attente, les boîtes à périodiques occupent tout l’espace et nous gênent considérablement pour la poursuite des travaux d’archivage et l’accueil du public.



L’achat d’une annexe pour stocker une partie des périodiques et tous les dons en cours et à venir s’est avéré indispensable. Grâce à des dons, nous avons pu mener à bien l’achat d’une annexe. Il s’agit d’un ancien entrepôt de 70 m² qui se trouve à peine à 100 mètres du local du 50 de la rue Consolat.



Il faut maintenant le remettre en état. Le sol doit être complètement refait, les portes doivent être réaménagées, certains murs sont à reprendre, des étagères doivent être installées…



Afin de financer ces travaux, nous lançons un appel à la solidarité et à la souscription financière : il nous faut trouver au moins 6 000 euros.



Si vous pensez que l’existence du CIRA est importante dans le mouvement libertaire d’aujourd’hui, vous pouvez participer à cette souscription, en parler autour de vous. Une multitude de petites sommes finissent par constituer une grosse somme …



Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Les Acrates » et envoyés au CIRA 50 rue Consolat 13OO1 Marseille



Si vous le souhaitez, un reçu fiscal pourra vous être envoyé. Pour les virements, prélèvements automatiques et mandats internationaux, nous contacter.



Merci d’avance aux contributrices et contributeurs.



L’équipe du CIRA de Marseille, le 23 juin 2017