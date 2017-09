L'En Dehors

Laissez l’association L214 faire son travail

Lu sur Libération : "Il y a quelques mois, le temps d’une vidéo, nous avons accepté de prêter notre voix et notre image à l’association de protection animale L214, en commentant les enquêtes qu’elle avait conduites dans plusieurs élevages ou abattoirs français. Nous avons donc décidé de soutenir publiquement cette association et, à travers elle, d’être solidaires des animaux. Ces vidéos ont été largement relayées dans les médias et la plupart des enquêtes regardées plus d’un million de fois sur la Toile ; ce qui dénote un vif intérêt pour ce débat de société primordial. Les images révélées au fil des mois par L214 ont mis en lumière l’effroyable réalité qu’est celle des animaux de boucherie. Parce qu’il ne répond à aucune nécessité nutritionnelle et qu’il cause une immense souffrance, nous pensons que ce système doit être remis en cause. Nous sommes tous convaincus de la nécessité éthique de changer nos habitudes alimentaires. Certains d’entre nous ont réduit considérablement leur consommation de produits animaux, d’autres sont devenus végétariens ou vegan.Lire la suite ici