L'En Dehors

La revanche du Clitoris... en BD

Lu sur Révolution permanente : "Dans cet album, la dessinatrice Emma explique et démystifie le corps et la sexualité féminine dans un mélange d’humour et de connaissances savantes. Ses dessins parlent de l’incompréhension et de l’ignorance qui sont maintenues autour de la sexualité féminine, dans une société paradoxalement « hypersexualisée ». En traduisant les difficultés que les femmes peuvent éprouver pour maîtriser leurs corps et s’épanouir, elle pointe du doigt les symptômes de l’oppression qui les touchent. Elle montre comment le sexe, le plaisir, l’orgasme sont centrés sur les hommes cis. Pour cela, l’album d’Emma apporte un souffle d’air qui renoue avec le meilleur de la tradition féministe des années 1970 et cherche à ouvrir les femmes et minorités de genre sur une meilleure appropriation de leurs propres corps, par elles, pour elles …Lire la suite ici