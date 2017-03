L'En Dehors

La grève des électeurs au Havre

Lu sur Le Libertaire : "Centenaire de la mort d’Octave Mirbeau

Normand il l’est mais oublié de la mémoire collective, très loin de l’aura de Maupassant et de Flaubert… Sulfureux et pourfendeur de l’injustice, il l’est sans aucun doute, ce qui lui vaut certainement un déficit de notoriété dans le panthéon des hommes de lettres du XIXe. Le Journal d’une femme de chambre, adapté au cinéma par Luis Buñuel et plus récemment par Benoît Jacquot, demeure, avec peut-être la pièce Les Affaires sont les affaires, son oeuvre phare aux yeux du grand public. Mais la plume d’Octave Mirbeau ne s’arrête pas là comme le prouve sa carrière prolifique : il publie près de 1 400 articles dans une quarantaine de journaux et revues ( L’Humanité, Les Temps nouveaux mais aussi Le Figaro, Le Journal ou Le Matin…).

C’est pourquoi, dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa mort survenue en 1917, le groupe d’études sociales, avec la participation de la Compagnie W et le soutien de la Société des Amis d’Octave Mirbeau, organise une soirée exceptionnelle autour de l’écrivain maudit.

