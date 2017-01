LA GRANDE CHÉRIE DE CHOUARD ET SORAL ENTARTÉE !



Gloup gloup !

Lu sur Yannis Youlountas : "Invitée par un curé nostalgique de l’Ancien Régime, l’historienne royaliste et complotiste Marion Sigaut a goûté, hier, la mousse à raser à Espinas, dans le Tarn-et-Garonne(1).

De leur côté, Chouard et Soral, les deux grands amours de Marion, s’insurgent et dénoncent un complot reptilo-illuminati formenté par la CIA et Neptune.

L’enquête a été confié au commissaire Sylvain Durif.

