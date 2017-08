L'En Dehors

L’homme est un être social mais sa sociabilité est intrinsèquement conflictuelle. Il est à la fois polémique et pacifique. Dans le cycle sans fin des vengeances, la loi du talion a longtemps prévalu mais en emprisonnant l’individu et la société dans la logique de la violence. La fonction de la loi est d’exercer la justice en interdisant aux citoyens d’exercer la vengeance mais trop souvent, la justice de l’État est une vengeance, une justice répressive que Simone Weil jugeait « plus hideuse encore que le crime ». L’obéissance serait moins fondée sur l’obligation de remplir un devoir moral que sur la recherche d’un intérêt personnel. Cette conception utilitariste de l’obéissance efface du pacte social la solidarité et plus encore la fraternité. Face à la loi, l’homme raisonnable peut être mis en demeure de choisir entre deux possibilités qui engagent l’une comme l’autre sa responsabilité morale. La liberté de désobéir s’impose comme un principe fondamental de la citoyenneté.Lors d’une élection, l’électeur « donne sa voix » et n’a plus « voix au chapitre » jusqu’au scrutin suivant. « Donner sa voix » c’est abdiquer, démissionner, se démettre. C’est déjà se soumettre. La désobéissance civile s’inscrit dans un conflit. Elle ne le créé pas, mais elle le révèle et l’intensifie:Lire la suite ici