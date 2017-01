L'En Dehors

SOLIDARITÉ avec tou(te)s les militant(e)s de la Liberté, victimes de la répression, qui

croupissent dans les geôles de Biélorussie, Russie, Grèce, Espagne, Egypte, Turquie, Brésil, USA, Chine, etc.,

dont nous exigeons la libération immédiate. LIBERTÉ pour les donneurs d'alertes qui ont osé révéler les horreurs de la guerre capitaliste, comme Bradley Manning et Julian Assange ou encore les secrets de l'espionnage généralisé des individus et institutions par la NSA, comme Edward Snowden. LIBERTÉ également pour ceux qui sont victimes des dictatures islamiques et de leurs châtiments barbares.

SOLIDARITÉ avec celles et ceux qui luttent pour la liberté d'expression, pour la protection de notre environnement naturel ou pour un monde meilleur, rejetant l'exploitation capitaliste, les discriminations sexuelles, le racisme, le fascisme, le militarisme, le fanatisme religieux, etc.

LIBERTÉ ! FREEDOM ! LIBERTAD !