L'En Dehors

Dès le XVe siècle, en Angleterre, meilleur exemple de la politique industrielle des États modernes, le Parlement commence la destruction des guildes, associations de personnes poursuivant un but commun qui s'étaient considérablement développées au Moyen Âge. Il entreprit bientôt, avec le roi, de réglementer chaque métier et les techniques même de fabrication, fixant le nombre d'apprentis et celui de fils dans chaque mètre d'étoffe, avec plus ou moins de succès. En 1799, suivant l'exemple de la Convention révolutionnaire française, il considéra toute association comme un attentat contre la souveraineté de l'État, achevant ainsi son œuvre de destruction. C'est ainsi que la tendance à l'entraide eut à frayer son chemin. Pendant tout le XVIIIe siècle, les unions d'ouvriers furent continuellement reconstituées. Au XIXe siècle, les grèves furent interdites et réprimées jusqu'à ce que le droit de s'associer fut conquis et qu'un quart des ouvriers, soit 1 500 000, soit syndiqué.Bien que la grève soit un sacrifice déchirant, avec risque de fusillade, il y en a chaque année des milliers. Les plus longues et les plus terribles sont en général des « grèves de sympathie ». Elles sont toujours l'occasion d'importantes démonstrations de soutien mutuel.