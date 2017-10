L'En Dehors

Le 31 mars 2016, sur la place de la République à Paris, naît le mouvement Nuit Debout.

( http://www.marianaotero.com/biographie ) la réalisatrice d'Histoire d'un secret, d'Entre nos mains et d'A ciel ouvert, est venue filmer chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle. Loin du regard médiatique souvent réducteur, elle a voulu raconter l'extraordinaire effervescence qui embrasait quotidiennement la place de la République, où des citoyens et citoyennes venu·e·s de tous horizons réinventaient avec passion une nouvelle forme de démocratie. Pendant plus de trois mois, Mariana Otero

L'Assemblée n'est pas un film "chorale" sur le mouvement Nuit Debout. Il se concentre volontairement sur un angle précis et très particulier : la question de la parole et de la démocratie. Mariana s'est concentrée sur L'Assemblée et la commission qui avait en charge son fonctionnement. Le film permet de mieux comprendre l'envers du décor et de savoir comment chaque jour, des citoyens·nes tentaient d'organiser sur la place de la République une agora géante.

festival de Cannes ( Les Inrocks(http://www.lesinrocks.com/2017/05/23/medias/mariana-otero-nuit-debout-ete-une-avant-garde-11946918/) Alternatives économiques ( Politis( Le film a été sélectionné au http://www.lacid.org/L-Assemblee ) et a déjà reçu un bel accueil de certains médias comme https://www.alternatives-economiques.fr/lassemblee-soif-viscerale-de-democratie/00078985 ) et https://www.politis.fr/blogs/2017/05/lassemblee-de-mariana-otero-34202/ ) dont Mariana Otero est la rédactrice en chef invitée du numéro du 12 octobre. ( https://www.politis.fr/articles/2017/10/lassemblee-de-mariana-otero-le-personnage-principal-cest-la-parole-37729/