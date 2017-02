L'En Dehors

Journées libertaires 2017

VENDREDI, DEBUT DE LA 10 ème EDITION DES JOURNEES LIBERTAIRES DE PAUATTENTION, PETIT CHANGEMENT POUR LE CONCERT, WOODEN PEARLS REMPLACE DECLIQUE. UN GRAND MERCI A EUX ET BON RETABLISSEMENT A SEB.« Mouvements spontanés contre refondation de la gauche. » Après un premier colloque pour la commémoration du centenaire du congrès anarchiste d’Amsterdam de 1907 qui s’est déroulée en décembre 2007. Chaque année, la section étudiante de la CNT-AIT organise des journées libertaires qui proposent d’aborder un thème particulier sous l’angle libertaire au travers de conférences, concerts, expositions, films… et en faisant appel à des personnalités extérieures. La 10ème édition des journées libertaires aura pour thème : « mouvements spontanés contre refondation de la gauche ».Voici le programme :Vendredi 17 février : 20H00 : Concert de soutien aux journées à la centrifugeuse avec les groupes Luna Park (chanson française), Wooden Pearls (rock) et les Patators (Punk Rock).Samedi 18 février : 15H : conférence de Giorgos, militant anarchiste grec, « Siriza face aux mouvements sociaux », au local de la CNT, 18 rue Jean-Baptiste Carreau à Pau.Lundi 20 février : 18H : Vernissage de l’exposition « Les anarchistes dans les mouvements spontanés de ces dernières années à travers le monde », hall de la faculté de lettres de Pau.Mercredi 22 février : 18H30 : Conférence de Carlos Taïbo et de deux militants de la CNT de Barcelone, « Le mouvement des indignés et Podemos », amphi 1 de la faculté de lettres de Pau.Jeudi 23 Février : 18H30 : Conférence de Mark Bray, « Occupy Wall Street », amphi de la présidence de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Giorgos : Giorgos a milité dans le mouvement anarchiste grec pendant de nombreuses années. Il vit actuellement à Montpellier mais continu a conservé des liens étroits avec de nombreux militants anarchistes grecs et retourne très régulièrement dans son pays. Sa conférence s’appuie sur ses propres analyses mais aussi sur celles des militants qui sont sur place et qui organisent la lutte. Carlos Taïbo : Ecrivain, éditeur et professeur de science politique à l’Université autonome de Madrid. Il est considéré comme un des penseurs majeurs du mouvement anti mondialiste, de la décroissance, de la démocratie directe et de l’anarchisme en Espagne. Membre actif du mouvement du 15 M (« Les indignés ») dès le départ, il ne se reconnait pas dans Podemos. Carlos Taïbo est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista ». Ediciones B, Barcelona, 2005 ; « Movimientos antiglobalización. ¿Qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? » Los Libros de la Catarata, Madrid, 2007 ; « Nada será como antes. Sobre el movimiento 15-M. » Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011 ; « El 15-M en sesenta preguntas. » Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011. Il a également fait de nombreuses conférences à travers l’Espagne sur différents thèmes comme « crise économique et décroissance », « Etat ou nationalisme espagnol », ou encore « repenser l’anarchisme ». Mark Bray : Doctorant en histoire européenne moderne à l’Université Rutgers, Mark Bray est un militant d’Occupy Wall Street de la première heure. Il était l’un des principaux organisateurs du Groupe de travail sur la presse d’Occupy Wall Street. Fondé sur 192 entretiens menés auprès des militants qui ont fait vivre Occupy Wall Street, le livre de Mark Bray, « Occupons Wall Street », éditions Noir et rouge, est la première étude exhaustive de la pensée et des pratiques politiques des principaux protagonistes de ce mouvement né le 17 septembre 2011 à New York, dont le noyau dur était composé principalement de militants anarchistes ou anarchisants. Le livre rend compte, de l’intérieur, du rôle prépondérant qu’a joué cette tendance politique dans l’émergence, les stratégies et l’essor rapide d’Occupy Wall Street à New York.Vous pouvez consulter les programmes et les comptes rendus des différentes éditions sur le blog qui est consacré à ce rendez-vous annuel ici