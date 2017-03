L'En Dehors

Lu sur Non-fides : "Chaque année depuis plus de 3000 ans, on fête en Iran Chaharshanbe suri, la fête du feu. C’est depuis plusieurs années l’occasion pour de nombreux iraniens de faire exploser leur rage contre le régime théocratique islamique actuel, d’autant que la fête est condamnée par les mollahs, et que la surveillance et l’intimidation sont renforcées. Les médias d’État ont diffusé cette année une fatwah de l’ayatollah Khomeini, selon laquelle cette fête est contraire aux préceptes de l’islam .

