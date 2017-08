L'En Dehors

Lu sur Publico : "Voici un document original sur un sujet où beaucoup d’écrits ont déjà été réalisés. Il s’agit cette fois de présenter l’activité des organisations d’extrême-gauche et anarchistes durant trois périodes : la genèse de ces mouvements, en remontant à leurs racines, puis leurs activités durant les événements de Mai-Juin 1968, pour terminer par l’après-68 jusqu’à nos jours.

Les organisations et publications sont classées par courant : anarchiste, maoïste, trotskiste, ultra-gauche.

Une présentation des luttes contre la loi travail de 2016 et de Nuit-Debout complète cet ouvrage qui est richement illustré par des documents des époques concernées. Ce sont des parcours atypiques, ponctués de scissions, exclusions et dissolutions, concernant des mouvances trop méconnues.