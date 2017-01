L'En Dehors

États-Unis : « Disrupt J20 », J-3 : 10 raisons de se mobiliser le 20 janvier

Lu sur La Horde : "Alors que nous ne sommes plus qu’à trois jours de l’investiture de Donald Trump, et donc de la mobilisation antifasciste contre cet événement, voici 10 raisons de se mobiliser, dans un texte publié sur le site anarchiste américain Crimethinc. et traduit par nos soins. À méditer, alors qu’une victoire de l’extrême droite ou de la droite extrême se profile aussi ici…

L’investiture de Donald Trump est au coin de la rue. Disrupt J20 diffuse les annonces d’une série de manifestations dans tous les États-Unis pour le 20 janvier, y compris un appel pour un front antifasciste et anticapitaliste à Washington, DC. Mais pourquoi se concentrer sur cette date particulière ? Et pourquoi faudrait-il traverser tout le pays pour se rendre dans une ville pleine de réactionnaires et de policiers ? Voici dix raisons pour lesquelles il va falloir nous surpasser le 20 janvier prochain.

Lire la suite ici