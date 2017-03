L'En Dehors

Lu sur le blog de Floréal : "Dès les premiers temps de la Seconde République espagnole, quelques mouvements anarcho-féministes virent le jour, principalement dans la région de Catalogne, et plus particulièrement encore dans sa capitale, Barcelone, noyau résistant de l’anarchisme espagnol où de nouvelles générations de jeunes femmes suivirent la voie tracée par Teresa Claramunt (1862-1931) et Soledad Gustavo (1865-1939), deux des figures les plus représentatives de ce que nous connaissons de cet anarchisme espagnol.

Au mois d’avril 1936 naissait une des premières organisations féministes les plus caractéristiques de l’anarcho-syndicalisme, Mujeres Libres (« Femmes libres »), créée par trois penseuses de l’époque, Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch y Gascón, et Mercedes Comaposada Guillén. Une foule d’activistes engagées dans la lutte féministe s’unirent à cette organisation tout au long de son existence.

