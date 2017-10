L'En Dehors

Lu sur DDT 21 : "Née en 1947, Lola Miesseroff a pris dès sa jeunesse une part active à la critique et aux luttes sociales. Elle raconte ici son engagement dans le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) au début des années soixante-dix, et bien d’autres choses encore. Nous avons préféré couper certains passages, détails concernant des personnes, anecdotes ou vives digressions qui auraient triplé le volume de ce texte. En attendant qu’un jour Lola Miesseroff ait l’envie et le loisir d’écrire ses Mémoires, on lira avec intérêt son Voyage en outre-gauche. Paroles de francs-tireurs des années 68, à paraître en 2018 aux éditions Libertalia1. Pour plus de développements sur les tumultueuses années 1970, voir le chapitre 11 de la série « Homo » : « Être ce que nous ne savons pas encore (Stonewall, le FHAR et après) ».

