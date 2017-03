L'En Dehors

Élections en Équateur : entre succès, déception et fracture du mouvement social

Lenin Moreno, assis, candidat présidentiel du parti gouvernemental ALIANZA PAÍS Lu sur CADTM : "Sur un continent latino-américain en mutation, le second tour des élections présidentielles, le dimanche 2 avril, en Equateur, marquera le cours. Bien que la thématique internationale soit pratiquement absente de la campagne, les résultats indiqueront les tendances et renforceront les alliances continentales.

En cas de victoire de Lenin Moreno, candidat du parti gouvernemental ALIANZA PAÍS, le projet d’intégration régional sortirait renforcé. Si le banquier Guillermo Lasso, candidat de l’alliance oppositionnelle CREO SUMA, l’emportait, l’Équateur viendrait renforcer le pôle continental le plus droitier et néo-libéral, aligné sur Michel Temer (Brésil) et Mauricio Macri (Argentine).

Lors du premier tour des élections, le 19 février, Moreno avait obtenu 1 million de votes de plus que Lasso. Mais, pour quelques pourcentages infimes, il n’a pas obtenu le score de 40 % des suffrages, qui lui aura ouvert la possibilité de poursuivre la ligne impulsée durant ces 10 dernières années par Rafael Correa.

