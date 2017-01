L'En Dehors

Dictionnaire Maitron des anarchistes. Appel à contributions

, si dans votre village Sébastien Faure a donné des conférences, si vous connaissez des détails de la vie de Séraphine Pajaud ou de Louise Quitrime, si vous dépouillez les archives de police du département du Cantal, de Tahiti ou du Luxembourg, si vous avez des photos ou des cartes postales, rejoignez l’équipe de l’anar-dico ! Et si vous aimez déchiffrer des manuscrits, nous avons beaucoup de photos d’archives à dépouiller patiemment. Nous vous donnerons accès au site si vous ne l’avez pas encore ( http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/ ) ainsi qu’aux ressources internes, et accueillerons avec plaisir et intérêt vos informations, vos corrections, vos commentaires. Une liste courriel permet d’échanger et de vérifier ce qui se trouve et s’écrit.

La publication au printemps 2014 du « Maitron des anarchistes », qui contient 500 biographies d’anarchistes de l’aire francophone, a vite été épuisée ; elle a été suivie d’une version en format livre de poche. Mais sur le site en ligne on trouve plus de 3000 biographies – et on est loin du compte.L’équipe qui a patiemment récolté et rédigé ces biographies depuis près de dix ans s’est fatiguée à la tâche ; de nouvelles rédactrices et rédacteurs sont venus s’y joindre, mais il en faudrait d’autres pour couvrir tous les départements français et tous les pays francophones, toutes les périodes, tous les courants, avant de couvrir un jour tous les peuples de l’anarchie.Étudiant·e·s, historien·ne·s, amateurs et amatrices, curieuses, généalogistes, collectionneurs et collectionneuses, nous vous attendons ! Les biographies publiées peuvent être corrigées et complétées, de nouvelles biographies peuvent être écrites, des personnages oubliés peuvent refaire surface.Si votre grand-mère était abonnée auPour tout contact : menckell@cira.ch