L'En Dehors

DESINTOX : malheureusement les électeurs néerlandais n’ont PAS rejeté Geert Wilders

Lu sur Mondialisme.org : "C’est ridicule. Avaaz fait circuler une pétition ( https://secure.avaaz.org/page/fr/ ) pour remercier le « peuple néerlandais » (quel que soit le sens de ce mot) pour « avoir choisi l’espoir, l’unité et le dialogue contre la haine, la peur et la vieille rhétorique fasciste ». Ils prétendent même que « en rejetant Geert Wilders, vous avez contribué à arrêter partout l’ascension de l’extrême droite ». Plus généralement, la couverture de ces élections dans la presse internationale a été un désastre complet.Lire la suite ici