L'En Dehors

Contre les terroristes, nous devons lutter pour reconstruire l’espoir

Lu sur Ni patrie, ni frontière : "Seule une renaissance de l’espoir dans la lutte sociale peut éliminer les racines des mouvements de l’islam politique qui sont obsédés par la revanche et la mort.L’attentat de Manchester, qui à l’heure où nous écrivons, a tué 22 personnes et en a blessé 59, a été revendiqué par Daech. Les experts affirment que cette revendication est peut être inexacte et pourrait relever d’une tentative macabre de récupération politique ; mais il est presque certain que le tueur appartient à la mouvance islamiste et cléricale-fasciste.Lire la suite ici