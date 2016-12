L'En Dehors

Comment j’en suis arrivée à pratiquer des jeux SM avec le cierge de ma première communion ?

Lu sur Le Monde libertaire : "Tu blasphèmes" pourrait-on me dire ; mais savent-ils que le blasphème est subjectif ? Savent-ils que le blasphème n’est que le résultat d’une peur, une peur créée par les valeurs que l’on nous a inculquées ?Mon but est de devenir maître de moi-même à 100 pour cent, d’être capable de dire qui je suis et de l’expliquer. Je veux me creer, entièrement. Être responsable de moi-même, de mes actes, de mes choix et de pouvoir me justifier s’il le faut. En un mot je veux vivre consciemment.Lire la suite ici