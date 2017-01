L'En Dehors

Biolait, le lait solidaire et biologique

Lu sur Alterecoplus : "Abritées à l’ombre d’un bâtiment en bois, les 85 vaches de la ferme R’Belait, dans le Maine-et-Loire, mâchouillent placidement leur fourrage. « Tous les aliments sont produits sur place », se réjouit Gaël Bouteiller, qui gère l’exploitation avec son épouse et son père. Depuis sa conversion officielle en bio en 2014, la ferme est autonome sur le plan alimentaire et les bêtes nourries exclusivement d’aliments bio. « C’est une vraie satisfaction : on respecte les besoins physiologiques des vaches et on produit un lait qui ne rend pas les gens malades », assure l’éleveur.Lire la suite ici