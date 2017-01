Belgique : Le mouvement libertaire doit se refonder (1/2)

Lu sur Alternative libertaire "La Belgique est un laboratoire de l’atomisation sociale et de « l’individu forteresse », complétés par une culture politique du consensus, sans véritable équivalent en France. Notre tâche est donc unique et c’est pour partager son expérience particulière et les défis spécifiques auxquels il est confronté que le collectif Alternative libertaire Bruxelles lance cet série d’articles cette série d’article destinés à ses camarades français.Lire la suite ici