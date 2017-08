L'En Dehors

Attentat de Charlottesville : quels sont les groupes impliqués ?

Lu sur Mondialisme.org : "En dehors des flics, du Parti Républicain et du président Trump qui restent passifs face aux groupes racistes, fascistes, nazis, nationalistes sudistes, etc., et les renvoient dos à dos avec les antifa, il peut être utile de comprendre un peu la nébuleuse nationaliste et d’extrême droite aux Etats-Unis d’autant que nous avons aussi ce genre de nébuleuse en Europe.Les deux petits articles que nous avons traduits débrousssaillent un tout petit peu le terrain des affinités entre tous ces gens-là qui prétendent ne pas se connaître. Ce texte anonyme est traduit du site anarchiste et antifa https://itsgoingdown.org/ et se compose de 2 textes écrits avant l’attentat meurtrier qui a tué Heather Heyer et blessé au moins 20 personnes.YC,13/8/2017Lire la suite ici