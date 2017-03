L'En Dehors

Assemblée le 18 mars pour organiser une manifestation contre le meeting de Marine Le Pen à Toulouse le 15 avril

Lu sur IAATA : "Comme à chaque période électorale, le Front National ressort ses têtes d’affiches médiatiques à l’occasion d’un grand meeting qui se veut le point d’orgue de leur cirque électoral. Utilisant les médias, les élections et la peur de la crise économique pour faire grossir leur parti identitaire, vide d’alternatives et de projet, le FN reste toujours un parti qui doit être férocement combattu. Fleurtant avec les élites politiques, il n’en reste pas moins un parti populiste qui détruit nos vies et nous divisent.Lire la suite ici