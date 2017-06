L'En Dehors

Arrivée du Radeau utopique à St Malo

Lu sur Le Radeau utopique : "Dimanche 04 juin, vers 14h30, devant la foule et des journalistes venus en nombre, le Radeau Utopique a franchi les écluses du port de Saint-Malo avant d’accoster quai de Terre Neuve. L’équipage était épuisé mais heureux de toucher terre après 9 mois et 14 jours de navigation. Ils vont prendre un repos bien mérité, avant de revenir dans trois semaines sur le canal d’Ille-et-Rance faire le récit de leurs aventures. Le Radeau reste jusqu’à samedi 10 juin au matin dans le bassin Duguay-Trouin et sera ensuite réparé et remis en état à Plouër-sur-Rance. Merci à » L’oiseau de l’océan « , le bateau de pêche qui nous a remorqué pour entrer dans le port. Merci également au Port de Saint-Malo pour leur accueil chaleureuxLire la suite ici