L'En Dehors

Algérie 2017, la fausse démocratie : bref état des lieux de la répression et de la résistance au quotidien

Lu sur Solidaires : "Une présentation de la situation des mouvements sociaux en Algérie et de la répression que leurs acteurs et actrices subissent.

Ce rapport couvre la période 2016-2017 et a été réalisé à partir des nombreux témoignages recueillis auprès de syndicalistes autonomes, journalistes, blogueurs et militant-es des droits humains en Algérie et en France, et a été réalisé par le Comité international de soutien au syndicalisme autonome (CISA), comme les deux précédents, et l’Union syndicale Solidaires

Aujourd’hui, le pouvoir algérien ne se contente plus d’intimidations diverses pour museler les voix de l’opposition. On peut considérer qu’il y a désormais des prisonniers politiques en Algérie.

Lire la suite ici